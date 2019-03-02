Россиянина из списка «Миротворца» задержали в Греции по запросу Украины
Гражданина Российской Федерации Евгения Калинина задержали в Греции по украинскому запросу. Его отправили в тюрьму, и ему также грозит опасность в случае выдачи украинской стороне. Об этом стало известно 2 марта от адвоката Янниса Рахиотиса.
По словам адвоката, Калинин был задержан 28 февраля в афинском аэропорту. Вчера состоялось слушание по его задержанию, россиянин отправлен в тюрьму Коридаллос до тех пор, пока Греция не получит запрос Украины на экстрадицию. Адвокат считает это политическим делом, направленным против России.
Сообщается, что Калинина внесли в украинский экстремистский сайт «Миротворец», который регулярно вносит в свои списки журналистов, артистов и политиков. Жизни россиянина грозит смертельная опасность, если его все-таки выдадут на Украину.
Российские посольство в Афинах уже проинформировано об инциденте. Оно окажет всю необходимую помощь задержанному соотечественнику. Об этом 2 марта сообщается на странице дипмиссии в Twitter.
Посольство России в Греции оказывает задержанному в Афинах гражданину России Евгению Калинину всю необходимую помощь.@MID_RF— Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) March 2, 2019