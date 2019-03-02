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 Число задержанных «желтых жилетов» выросло до 17 человек

Число задержанных «желтых жилетов» выросло до 17 человек

20:56   2 Марта 2019
Весь мир

Число задержанных «желтых жилетов» выросло до 17 человек

Число задержанных «желтых жилетов» выросло до 17 человек

Количество задержанных «желтых жилетов» во время протестных акций в Париже увеличилось до 17 человек. Об этом стало известно от телеканала BFM, сославшегося на источник в префектуре полиции.

Напомним, ранее было известно о девяти демонстрантах, которых задержали правоохранительные органы из-за агрессивного поведения и подстрекательства к насилию. По данным французской полиции на середину дня, в протестных акциях по всей стране участвовало более 5,5 тысяч человек. В прошлую субботу «желтых жилетов» насчитывалось порядка 11 тысяч. 

Парижская манифестация насчитывает более тысячи участников. Около 13:00 (по мск) началась главная акция, во время которой демонстранты шествовали от Триумфальной арки по направлению Данфер-Рошро. «Желтые жилеты» идут с плакатами «Власть народу», «Франция разграблена олигархами. Сопротивление». 

Протестные акции идут также и в других крупных французский городах. 

Напомним, акции «Желтых жилетов» начались в ноябре прошлого года. Поводом для их проведения стало повышение тарифов на автомобильное топливо. В настоящий момент список требований заметно вырос и начал охватывать помимо социально-экономической сферы еще и политику. 

RT ведет прямую трансляцию с места событий. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#франция #политика #париж #желтые жилеты

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