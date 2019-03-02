Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Уильям Браудер обвинен в убийстве Александра Перепиличного

Уильям Браудер обвинен в убийстве Александра Перепиличного

Самолет из Москвы не смог прилететь в Петербург из-за снегопада

Самолет из Москвы не смог прилететь в Петербург из-за снегопада

Украинский политолог: Власти намеренно подрывают предвыборную кампанию Бойко

Украинский политолог: Власти намеренно подрывают предвыборную кампанию Бойко

 Европейский союз выделит 50 миллионов евро на поддержку Бердянска и Мариуполя

Европейский союз выделит 50 миллионов евро на поддержку Бердянска и Мариуполя

Лавров: Россия будет обсуждать Венесуэлу при строгом соблюдении Устава ООН

Лавров: Россия будет обсуждать Венесуэлу при строгом соблюдении Устава ООН

 Число задержанных «желтых жилетов» выросло до 17 человек

Число задержанных «желтых жилетов» выросло до 17 человек

Уильям Браудер обвинен в убийстве Александра Перепиличного

Уильям Браудер обвинен в убийстве Александра Перепиличного

Самолет из Москвы не смог прилететь в Петербург из-за снегопада

Самолет из Москвы не смог прилететь в Петербург из-за снегопада

Украинский политолог: Власти намеренно подрывают предвыборную кампанию Бойко

Украинский политолог: Власти намеренно подрывают предвыборную кампанию Бойко

 Европейский союз выделит 50 миллионов евро на поддержку Бердянска и Мариуполя

Европейский союз выделит 50 миллионов евро на поддержку Бердянска и Мариуполя

Лавров: Россия будет обсуждать Венесуэлу при строгом соблюдении Устава ООН

Лавров: Россия будет обсуждать Венесуэлу при строгом соблюдении Устава ООН

 Число задержанных «желтых жилетов» выросло до 17 человек

Число задержанных «желтых жилетов» выросло до 17 человек

20:29   2 Марта 2019
Россия

Под Тулой в аварии опрокинулся школьный микроавтобус

Под Тулой в аварии опрокинулся школьный микроавтобус

В результате аварии школьного микроавтобуса, опрокинувшегося после столкновения с внедорожником в Тульской области, восемь детей и двое взрослых были травмированы. Пострадавшие в аварии отделались легкими травмами и были доставлены в медицинское учреждение, сообщила 2 марта пресс-служба УМВД по Тульской области. 

Ранее было известно, что только двое детей травмированы в результате аварии. 

В микроавтобусе кроме водителя находились еще восемь детей, возраст которых — от 13–15 лет и еще двое сопровождающих. Известно, что дети возвращались из Тулы с лыжных соревнований. Из-за аварии восемь детей и двое взрослых отделались легкими травмами, не угрожающих жизни. Детей сразу же доставили в медучреждение города Ефремова. Троих детей госпитализировали, а пятерых после осмотра врачей отпустили домой. 

Все дети находятся в стабильном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает. 

«По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в полиции. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#авария #тула #школьный микроавтобус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...