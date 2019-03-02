Под Тулой в аварии опрокинулся школьный микроавтобус

В результате аварии школьного микроавтобуса, опрокинувшегося после столкновения с внедорожником в Тульской области, восемь детей и двое взрослых были травмированы. Пострадавшие в аварии отделались легкими травмами и были доставлены в медицинское учреждение, сообщила 2 марта пресс-служба УМВД по Тульской области.

Ранее было известно, что только двое детей травмированы в результате аварии.

В микроавтобусе кроме водителя находились еще восемь детей, возраст которых — от 13–15 лет и еще двое сопровождающих. Известно, что дети возвращались из Тулы с лыжных соревнований. Из-за аварии восемь детей и двое взрослых отделались легкими травмами, не угрожающих жизни. Детей сразу же доставили в медучреждение города Ефремова. Троих детей госпитализировали, а пятерых после осмотра врачей отпустили домой.

Все дети находятся в стабильном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.