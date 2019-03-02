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 Европейский союз выделит 50 миллионов евро на поддержку Бердянска и Мариуполя

Европейский союз выделит 50 миллионов евро на поддержку Бердянска и Мариуполя

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 Число задержанных «желтых жилетов» выросло до 17 человек

Число задержанных «желтых жилетов» выросло до 17 человек

19:58   2 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Европейский союз выделит 50 миллионов евро на поддержку Бердянска и Мариуполя

Европейский союз выделит 50 миллионов евро на поддержку Бердянска и Мариуполя

Европейский союз выделит 50 миллионов евро на помощь специальному проекту, связанному с поддержкой Бердянска и Мариуполя. Об этом стало известно 2 марта от президента Украины Петра Порошенко в ходе заседания совета регионального развития Одесской области. 

Пресс-служба главы государства отмечает, что выделенные средства пойдут на поддержку Мариуполя и Бердянска. 

Напомним, в декабре 2019 года Совет Европейского союза заявил, что ЕС намерен отправить экспертную миссию на территорию Украины в целях подготовки помощи региону Азовского моря, якобы пострадавшему от «ограничений судоходства в регионе». Позже в Еврокомиссии сообщили, что миссия ЕС направлена в Мариуполь для проведения работы в конце января. 

В ноябре 2018 года три военных украинских корабля нарушили процедуру прохождения военных кораблей через российские территориальные воды, следуя из акватории Черного моря в Азовское море. Требования остановиться, как это предписывают правила прохода Керчь-Еникальского канала, украинскими катерами были проигнорированы. В результате корабли задержали и доставили в Керчь. Более 20 украинских моряков по решению суда арестованы и обвинены в незаконном пересечении границы России.

После этого Украина обвинила Россию в блокировке портов Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Росморречфлот опроверг эту информацию. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #украинские моряки

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