Европейский союз выделит 50 миллионов евро на поддержку Бердянска и Мариуполя

Европейский союз выделит 50 миллионов евро на помощь специальному проекту, связанному с поддержкой Бердянска и Мариуполя. Об этом стало известно 2 марта от президента Украины Петра Порошенко в ходе заседания совета регионального развития Одесской области.

Пресс-служба главы государства отмечает, что выделенные средства пойдут на поддержку Мариуполя и Бердянска.

Напомним, в декабре 2019 года Совет Европейского союза заявил, что ЕС намерен отправить экспертную миссию на территорию Украины в целях подготовки помощи региону Азовского моря, якобы пострадавшему от «ограничений судоходства в регионе». Позже в Еврокомиссии сообщили, что миссия ЕС направлена в Мариуполь для проведения работы в конце января.

В ноябре 2018 года три военных украинских корабля нарушили процедуру прохождения военных кораблей через российские территориальные воды, следуя из акватории Черного моря в Азовское море. Требования остановиться, как это предписывают правила прохода Керчь-Еникальского канала, украинскими катерами были проигнорированы. В результате корабли задержали и доставили в Керчь. Более 20 украинских моряков по решению суда арестованы и обвинены в незаконном пересечении границы России.

После этого Украина обвинила Россию в блокировке портов Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Росморречфлот опроверг эту информацию.