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19:23   2 Марта 2019
Россия

Глава Калмыкии пообещал строго карать чиновников за их оплошности

Глава Калмыкии пообещал строго карать чиновников за их оплошности

Глава Калмыкии Алексей Орлов сообщил, что оплошности чиновников Калмыкии (даже не такие значимые, как обеспечение жильем сирот) будут жестоко караться. 

1 марта СК завел уголовное делу по факту завышения цен во время строительства жилья для детей-сирот после проверки, которая была организована по заданию главы СК РФ Александра Бастрыкина. В этот же день Орлов уволил зампредседателя правительства республики Геннадия Бадинова и министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Кирилла Ботова. 

«Если вчера сходило с рук то, что сходило с рук, то сегодня любая малейшая оплошность по любым вопросам, даже не по таким социально значащим, будет караться немедленно и жесточайшим образом», — заверил глава Калмыкии.

Он подчеркнул, что ответственность стала выше.

Орлов заявил, что уволил чиновников из-за того, что на равнодушие и отсутствие контроля со стороны представителей власти любого уровня нет времени. 

«Тем более по такой, скажу откровенно, больной теме как дети-сироты», — сообщил он. 

Глава республики напомнил, что в 2008 году детей-сирот, претендующих на жилье, насчитывалось более тысячи человек, а на сегодняшний день их число составляет 495 человек. Он отметил, что за прошедшие годы хорошо и удачно строилось новое жилье. 371 человек, отстоявший в очереди, получили не просто господдержку — они переехали в новые квартиры. 

Средства на это находятся «буквально из ничего» и с большим трудом, подчеркивает глава. Их неэффективный расход не может не вызвать реакцию, тем более у руководителя региона, заявил Орлов. 

По данным СК, цена на один квадратный метр общей площади жилплощади была необоснованно завышена должностными лицами регионального минстроя. В связи с этим цены на три госконтракта были завышены в пользу подрядной организации, что причинило бюджету субъекта ущерб в 10 миллионов рублей. Помимо этого, компания включила в акты приемки ложную информацию. Министерство в связи с этим перечислило компании более 15 миллионов рублей, а эта сумма, по мнению следствия, превышает фактическую стоимость выполненной работы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#калмыкия #жилье сиротам #наказание чиновников #алексей орлов

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