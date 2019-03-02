Глава Калмыкии пообещал строго карать чиновников за их оплошности

Глава Калмыкии Алексей Орлов сообщил, что оплошности чиновников Калмыкии (даже не такие значимые, как обеспечение жильем сирот) будут жестоко караться.

1 марта СК завел уголовное делу по факту завышения цен во время строительства жилья для детей-сирот после проверки, которая была организована по заданию главы СК РФ Александра Бастрыкина. В этот же день Орлов уволил зампредседателя правительства республики Геннадия Бадинова и министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Кирилла Ботова.

«Если вчера сходило с рук то, что сходило с рук, то сегодня любая малейшая оплошность по любым вопросам, даже не по таким социально значащим, будет караться немедленно и жесточайшим образом», — заверил глава Калмыкии.

Он подчеркнул, что ответственность стала выше.

Орлов заявил, что уволил чиновников из-за того, что на равнодушие и отсутствие контроля со стороны представителей власти любого уровня нет времени.

«Тем более по такой, скажу откровенно, больной теме как дети-сироты», — сообщил он.

Глава республики напомнил, что в 2008 году детей-сирот, претендующих на жилье, насчитывалось более тысячи человек, а на сегодняшний день их число составляет 495 человек. Он отметил, что за прошедшие годы хорошо и удачно строилось новое жилье. 371 человек, отстоявший в очереди, получили не просто господдержку — они переехали в новые квартиры.

Средства на это находятся «буквально из ничего» и с большим трудом, подчеркивает глава. Их неэффективный расход не может не вызвать реакцию, тем более у руководителя региона, заявил Орлов.

По данным СК, цена на один квадратный метр общей площади жилплощади была необоснованно завышена должностными лицами регионального минстроя. В связи с этим цены на три госконтракта были завышены в пользу подрядной организации, что причинило бюджету субъекта ущерб в 10 миллионов рублей. Помимо этого, компания включила в акты приемки ложную информацию. Министерство в связи с этим перечислило компании более 15 миллионов рублей, а эта сумма, по мнению следствия, превышает фактическую стоимость выполненной работы.