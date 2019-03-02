Посольство РФ в Лондоне объяснило секретность вокруг дела Скрипалей

Власти Великобритании продолжают проводить мощную антироссийскую провокацию. Это единственный вывод, который следует из уровня секретности, созданного вокруг дела об отравлении Скрипалей. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне.

В дипломатическом ведомстве отметили, что с момента событий в Солсбери прошел почти год. Однако никаких результатов расследования до сих пор не было обнародовано. Вместо этого общественность как в Великобритании, так и в России вынуждена получать сведения из многочисленных утечек информации в британских СМИ. Этим и объясняются многочисленные версии случившегося, которые являются лишь проявлением общественной дискуссии, подчеркнули в посольстве.

«Принимая во внимание их (утечек) противоречивое содержание, общественность в нашей стране все более убеждается в том, что в Солсбери мы стали свидетелями мощной антироссийской провокации. Созданная британскими властями атмосфера секретности вокруг расследования лишь подпитывает такое убеждение», — заявили в российском диппредставительстве.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с признаками отравления 4 марта 2018 года. Через некоторое время их выписали. Лондон обвинил Россию в причастности к попытке убийства. Москва это категорически отрицает. Так, не нашли подтверждения заявления премьера Терезы Мэй о том, что отравляющее вещество якобы было изготовлено в России. Опровергли ее слова в лаборатории Портон - Даун.

РФ настаивает на совместном расследовании. Великобритания отказывается. Кроме того, Лондон скрывает всю информацию о судьбе Скрипалей. Неизвестно, живы ли они в настоящее время.