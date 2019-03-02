Саратовского пенсионера госпитализировали из-за упавшей на него глыбы льда

Следователи проведут уголовное разбирательство по факту падения глыбы льда на пенсионера в центре Саратова 2 марта. Сообщается, что пострадавший на данный момент находится в реанимации. Об этом стало известно из пресс-службы следственного управления СК РФ региона.

В сообщении, которое распространило ведомство, говорится, что 77-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения в результате падения на него глыбы льда. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.

Следствие сообщило, что 2 марта утром пенсионер направлялся в центр города по Московской улице, когда на него упала глыба с крыши двухэтажного административного дома. Очевидцы инцидента вызвали скорую помощь. Медики, прибившие на место, решили госпитализировать пострадавшего в реанимацию одной из городских больниц. Его состояние оценивается как тяжелое, он получил травму головы.

В настоящий момент близлежащие организации и очевидцы трагедии подвергаются допросу, как и сотрудники управляющей компании, которая обслуживает этот дом. Все необходимые документы уже изъяты, подтверждает пресс-служба.

Администрация здания сообщила, что последний раз крышу дома чистили девять дней назад. Управляющая компания выразила готовность оказать любую помощь пострадавшему.