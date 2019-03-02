Армия Ливии взяла под контроль пограничный переход на границе с Алжиром

Национальная армия Ливии, находящаяся под командованием фельдмаршала Халифа Хафтара, начала контролировать пограничный переход на границе с Алжиром. Об этом стало известно 2 марта по сообщению новостного портала Al Mutawassit.

КПП «Исейн» — единственный терминал, которое граничит с соседним государством на крайнем юго-западе Ливии. Его расположение отдалено несколькими километрами от Гата. О том, что населенный пункт взят под контроль, как и находящийся поблизости оазис Эль-Увейнат, ливийская армия объявила 28 февраля.

Операция по освобождению юго-западного региона от боевиков, криминальных банд и формирований чадской оппозиции проводится наземными силами ЛНА и поддерживается военной авиацией. Известно, военнослужащие должны защищать гражданское население, навести порядок, а также обеспечить безопасность нефтяным месторождениям, компаниям, работающих на них, и объектам «Великой рукотворной реки» (разветвленная сеть подземной ирригационной системы).

В настоящее время хафтаровцы уже контролируют город Себху (находится в 745 километрах от столицы) и прочие населенные пункты Марзук и Умм-эль-Араниб. Также заняты нефтяные районы, в частности одно из самых крупных месторождений страны Эш-Шарара.