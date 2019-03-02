Заместителя мэра Томска отправили под домашний арест

Советский районный суд Томска в субботу удовлетворил ходатайство следователей, поместив под домашний арест подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями заместителя мэра Томска Анну Подгорную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального следственного управления СК РФ.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — рассказали журналистам в СК.

Ранее было заведено уголовное дело на основании материалов регионального УФСБ по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками департамента архитектуры и градостроительства городской администрации. Подгорную задержали как подозреваемую. Чиновница в ходе допроса призналась в содеянном следователю.

Как отмечает СК, в декабре 2016 года департамент архитектуры и градостроительства администрации города по заявлению матери арестованной чиновницы незаконно выдал разрешение на эксплуатацию земель в поселке Радиоцентр под, который находится под Томском, с целью последующего строительства там газопровода. При этом его разместили на участке особой природоохранной зоны, о чем, отмечает СК, сотрудники департамента были прекрасно осведомлены.