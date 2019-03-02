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 Европейский союз выделит 50 миллионов евро на поддержку Бердянска и Мариуполя

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18:05   2 Марта 2019
Россия

Путин поздравил с днем рождения Горбачева

Путин поздравил с днем рождения Горбачева

Президент РФ Владимир Путин поздравил первого и единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева с 88-м днем рождения. Действующий глава государства пожелал ему здоровья и бодрости духа. Телеграмма Путина была опубликована на официальном сайте Кремля в субботу, 2 марта.

Российский лидер отметил, что Горбачева знают как авторитетного государственного и общественного деятеля как в РФ, так и во всем мире. По словам Путина, экс-глава СССР активно вовлечен в экспертные дискуссии по ключевым вопросам международной повестки, вносят тем самым значимый вклад в выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам наших дней.

«Отрадно, что и сегодня вы не остаетесь в стороне от дел», — подчеркнул Путин.

Сам Горбачев намерен отметиь день рождения в кругу семьи, никаких торжественных мероприятий он не планирует.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #горбачев #поздравление

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