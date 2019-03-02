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 Европейский союз выделит 50 миллионов евро на поддержку Бердянска и Мариуполя

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17:55   2 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко объяснил, почему не готов признать независимость Абхазии

Лукашенко объяснил, почему не готов признать независимость Абхазии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил причину отказа последовать примеру Москвы и признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом он сообщил в ходе «Большого разговора с президентом», в котором участвовали журналисты и экспертное сообщество.

Белорусский лидер рассказал о предупреждении бывшего генсека НАТО Хавьера Соланы, который заявил ему, что в случае признания кавказских республик Минск ожидают санкции. Белоруссии пригрозили отключением банковской системы и полной изоляцией. Президент республики уточнил, что после этого разговора он обратился к Дмитрию Медведеву, возглавлявшему тогда РФ, но к разговору тот якобы оказался не готов.

В 2010 году, комментируя факт непризнания Минском независимости Абхазии, Лукашенко также сообщил о роли Москвы в данном вопросе.

«Россия оказалась неспособна, или не захотело руководство России идти на нивелирование и ликвидацию тех последствий, которые для Белоруссии должны были возникнуть», — отметил он.

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Автор: Алла Ларионова
#белоруссия #лукашенко #независимость абхазии

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