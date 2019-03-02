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18:03   2 Марта 2019
Россия

Беглов поздравил с юбилеем оперную певицу Ирину Богачеву

Беглов поздравил с юбилеем оперную певицу Ирину Богачеву

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил с юбилеем оперную певицу, народную артистку СССР Ирину Богачеву, отметив, что ее талант - является достоянием не только Петербурга, но и всей страны.  2 марта оперной диве исполнилось 80 лет. 

Ирина Богачева родилась в Ленинграде, закончила Ленинградскую консерваторию. На сцене Кировского театра, как назывался раньше Мариинский, она дебютировала в 1964 году, исполнив партию Полины в «Пиковой даме». Роль графини в этой опере, исполненная Богачевой, считается образцовой. В родном театре она воплотила около 30 разных образов. Артистке рукоплескал весь мир.

Александр Беглов в своем поздравлении  отметил, что у Ирины Богачевой миллионы поклонников по всему миру, которые влюблены в ее артистизм, обаяние и внутреннюю энергетику. 

 «Ваш неповторимый голос и высочайшее исполнительское мастерство стали культурным достоянием нашей страны»,  — говорится в поздравлении. 

Беглов добавил, что вся жизнь Ирины Богачевой - это пример служения искусству и любви к городу. 

Сегодня народная артистка, почетный житель Петербурга, делится опытом с начинающими исполнителями в родной консерватории. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #петербург #общество #беглов #богачева

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