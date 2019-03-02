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Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

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Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

 Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

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17:45   2 Марта 2019
Россия

Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

Сто тысяч подписей за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» переданы в администрацию президента Российской Федерации. Люди поддержали обращение к главе РФ Владимиру Путину, в котором содержится призыв выпустить косаток и белух, которые сейчас содержатся в вольерах бухты Средняя в районе Находки (Приморский край. Об этом заявили в российском отделении Greenpeace.

«Представители российского отделения Greenpeace передали в администрацию президента РФ первые 100 000 подписей», — сказано в сообщении на сайте организации.

По данным Greenpeace, всего за два месяца в России петицию подписали более 120 тысяч человек. Сбор подписей за освобождение косаток и белух организовали также отделения всемирной организации по защите живой природы в Австрии, Германии, Польше и других странах.

«Всего на различных петиционных платформах собрано более миллиона подписей», — отмечает Greenpeace.

Экологи подчеркивают необходимость убедиться в том, что морские животные пройдут реабилитацию при содействии независимых экспертов, и их выпустят в воды Охотского моря, где их незаконно выловили.

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Автор: Алла Ларионова
#общество #администрация президента рф #китовая тюрьма

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