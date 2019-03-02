Определены все 300 финалистов конкурса «Лидеры России»

Наблюдательный совет конкурса «Лидеры России» определил последних финалистов конкурса управленцев «Лидеры России». Путевку в финал получил еще 31 человек. Таким образом за победу будут бороться 300 участников.

Эксперты оценивали задание «Сердце лидера». Это нововведение нынешнего конкурса. Участникам из так называемого листа ожидания нужно было представить работающий социальный проект. Оценивались эффект, полученный от инициативы, вклад автора и всей команды.

В результате финалистами стали представители 21 региона: по шесть человек из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, по пять - из Приволжского и Центрального, четыре участника из Сибирского округа, три - из Южного, по одному - из Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Житель Первоуральска Алексей Невьянцев руководит благотворительным фондом, который помогает людям, попавшим в сложные ситуации. Его проекты «Сердце лидера» направлены на помощь нуждающимся: pic.twitter.com/Jq9yrk7DGs — Лидеры России (@LeadersRussia) March 1, 2019

Также члены наблюдательного совета отметили проекты семи участников, которые не вошли в лист ожидания. Их пригласили на церемонию закрытия конкурса, где отметят призами.

Заключительный этап «Лидеров России» пройдет в Сочи с 13 по 17 марта. Финалисты получают образовательный грант в один миллион рублей, а победители смогут в течение года поработать с лучшими руководителями успешных компаний или государственных структур.