Deutsche Bank выдал Укрине полтора миллиарда евро в Кредит

Украине выдан кредит в размере 529 миллионов евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР) от Deutsche Bank. Об этом сообщил украинский Минфин. По информации ведомства, банк предоставил кредит двумя траншами. Первый перечислили в размере 240 миллионов евро со сроком погашения четыре года, а второй в размере 289 миллионов евро со сроком погашения 10 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

С 2015 года Международный валютный фонд (МВФ) оказывает Украине помощь денежными средствами в обмен на реформы в стране. В общей сложности фонд пообещал Киеву 17,5 миллиарда евро. Киев уже получил порядка девяти миллиардов.

Однако, по подсчетам экспертов, за время сотрудничества с МВФ украинский внешний долг только вырос на 13 миллиардов евро. Чтобы расплатиться по старым долгам, страна берет новые кредиты и повышает тарифы для граждан.