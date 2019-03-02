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 Европейский союз выделит 50 миллионов евро на поддержку Бердянска и Мариуполя

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17:18   2 Марта 2019
Весь мир

Deutsche Bank выдал Украине полмиллиарда евро в кредит

Deutsche Bank выдал Украине полмиллиарда евро в кредит

Украине выдан кредит в размере 529 миллионов евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР) от Deutsche Bank. Об этом сообщил украинский Минфин. По информации ведомства, банк предоставил кредит двумя траншами. Первый перечислили в размере 240 миллионов евро со сроком погашения четыре года, а второй - в размере 289 миллионов евро со сроком погашения 10 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

С 2015 года Международный валютный фонд (МВФ) оказывает Украине помощь денежными средствами в обмен на реформы в стране. В общей сложности фонд пообещал Киеву 17,5 миллиарда евро. Киев уже получил порядка девяти миллиардов.

Однако, по подсчетам экспертов, за время сотрудничества с МВФ украинский внешний долг только вырос на 13 миллиардов евро. Чтобы расплатиться по старым долгам, страна берет новые кредиты и повышает тарифы для граждан.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #кредит #deutsche bank

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