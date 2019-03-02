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Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

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17:26   2 Марта 2019
Весь мир

Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Индийский премьер-министр Нарендра Моди в воскресенье, 3 марта, поучаствует в открытии предприятия по производству автоматов Калашникова в Амети. Соглашение о создании на территории Индии совместного с Россией предприятия согласовали, передает агентство PTI.

Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Российско-индийское производство автоматов Калашникова откроют на заводе Korwa Ordnance Factory Моди также обнародует ряд других региональных проектов. По информации «Рособоронэкспорт», в 2016 году Москва направила Нью-Дели опытные образцы автоматов.

Российская компания нашла индийского подрядчика и подписала контракт на строительство предприятия. Изначально планировали производить автоматы Калашникова «сотой серии», но решили усовершенствовать до «двухсотой».

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Автор: Анатолий Кубарев
#индия #моди #калашников #автомат

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