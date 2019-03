Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Индийский премьер-министр Нарендра Моди в воскресенье, 3 марта, поучаствует в открытии предприятия по производству автоматов Калашникова в Амети. Соглашение о создании на территории Индии совместного с Россией предприятия согласовали, передает агентство PTI.

Российско-индийское производство автоматов Калашникова откроют на заводе Korwa Ordnance Factory Моди также обнародует ряд других региональных проектов. По информации «Рособоронэкспорт», в 2016 году Москва направила Нью-Дели опытные образцы автоматов.

Российская компания нашла индийского подрядчика и подписала контракт на строительство предприятия. Изначально планировали производить автоматы Калашникова «сотой серии», но решили усовершенствовать до «двухсотой».

Modi-govt has cleared a proposal for the manufacture of 7.47 lakh Kalashnikov assault rifles by a joint venture between Ordnance Factory Board and a Russian firm.#MakeInIndiahttps://t.co/uMZbQGvSFs