Глава Турции намерен снизить уровень инфляции в стране до 6–7 процентов

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что уровень инфляции в Турции снизится до 6 или 7 процентов с нынешних 19-20 процентов, но не уточнил, как он намерен достичь цели. Его заявление приводит в субботу Reuters.

Выступая с предвыборной речью в городе Ризе на северо-востоке страны, Эрдоган не уточнил график своего антиинфляционного плана. При этом он напомнил, что в алютный резерв турецкого центрального банка составлял 100 миллиардов долларов, когда Эрдоган вступил в должность. Турецкий глава отметил, что экономика страны стремительно укрепляется.

«Уровень инфляции снизится до 6–7 процентов. Уровень инфляции от 19 до 20 процентов нас не устраивает», — заметил он.