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Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

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17:05   2 Марта 2019
Весь мир

Глава Турции намерен снизить уровень инфляции в стране до 6–7 процентов

Глава Турции намерен снизить уровень инфляции в стране до 6–7 процентов

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что уровень инфляции в Турции снизится до 6 или 7 процентов с нынешних 19-20 процентов, но не уточнил, как он намерен достичь цели. Его заявление приводит в субботу Reuters.

Выступая с предвыборной речью в городе Ризе на северо-востоке страны, Эрдоган не уточнил график своего антиинфляционного плана. При этом он напомнил, что валютный резерв турецкого центрального банка составлял 100 миллиардов долларов, когда Эрдоган вступил в должность. Турецкий глава отметил, что экономика страны стремительно укрепляется. 

«Уровень инфляции снизится до 6–7 процентов. Уровень инфляции от 19 до 20 процентов нас не устраивает», — заметил он.

Годовая инфляция в январе в Турции составляла чуть более 20 процентов. Агентство отмечает, что данные в понедельник, как ожидается, покажут незначительное снижение до 19,9 процента в феврале,

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Автор: Алла Ларионова
#турция #эрдоган #инфляция

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