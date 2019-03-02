Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске
Российский лидер Владимир Путин отметил роль Международной федерации университетского спорта (FISU) во время подготовки к Универсиаде в Красноярске и поблагодарил ее за оказанную помощь.
Он отметил, что подготовка к Универсиаде шла в течение шести лет.
«Мы всегда чувствовали ваше плечо, вашу поддержку», — заявил президент в ходе на встречи с членами исполкома FISU.
Путин подчеркнул, что видит работу федерации и наблюдает за ее инициативами. Так, он рассказал об идее «двойной карьеры» спортсменов и возможность проводить соревнования между сборными вузов (а не только национальными сборными). Президент считает, что так повысится дух соревновательности на подобных мероприятиях.
Путин также уверен, что мероприятие в Красноярске реализуется на серьезном уровне. Он пожелал своим собеседникам приятного времяпровождения на Играх.
«Дух спорта, развития спорта очень важен для всех», — резюмировал российский лидер.
????????Фотоподборка с прямой трансляции церемонии открытия Зимней универсиады-2019 в Парке Универсиады ???? ????????Photo set with live broadcasting of Opening ceremony in the Universiade Park#Krasnoyarsk2019 #RealWinter #Универсиада2019 #FISU #UniSports pic.twitter.com/rCR93WTbn8— Зимняя универсиада-2019 (@Krasnoyarsk2019) March 2, 2019