Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Российский лидер Владимир Путин отметил роль Международной федерации университетского спорта (FISU) во время подготовки к Универсиаде в Красноярске и поблагодарил ее за оказанную помощь.

Он отметил, что подготовка к Универсиаде шла в течение шести лет.

«Мы всегда чувствовали ваше плечо, вашу поддержку», — заявил президент в ходе на встречи с членами исполкома FISU.

Путин подчеркнул, что видит работу федерации и наблюдает за ее инициативами. Так, он рассказал об идее «двойной карьеры» спортсменов и возможность проводить соревнования между сборными вузов (а не только национальными сборными). Президент считает, что так повысится дух соревновательности на подобных мероприятиях.

Путин также уверен, что мероприятие в Красноярске реализуется на серьезном уровне. Он пожелал своим собеседникам приятного времяпровождения на Играх.

«Дух спорта, развития спорта очень важен для всех», — резюмировал российский лидер.