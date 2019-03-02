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Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

 Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

 Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО
Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

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16:52   2 Марта 2019
Россия

РФ официально подала заявку на проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге — Путин

РФ официально подала заявку на проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге — Путин

Россия официально подала заявку на проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на церемонии открытия Зимней Универсиады в Красноярске. Его слова в Twitter приводит журналист Дмитрий Смирнов.

Впервые зимние Студенческие игры проводятся на территории Российской Федерации.  XXIX Всемирная зимняя универсиада будет проходить в столице Сибири со 2 по 12 марта этого года. Юные спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

 

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Автор: Алла Ларионова
#екатеринбург #россия #путин #универсиада

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