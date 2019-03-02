Россия официально подала заявку на проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на церемонии открытия Зимней Универсиады в Красноярске. Его слова в Twitter приводит журналист Дмитрий Смирнов.

Владимир Путин на открытии Универсиады: Россия официально подала заявку на проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге pic.twitter.com/u2cPOcAZkd — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 2, 2019

Впервые зимние Студенческие игры проводятся на территории Российской Федерации. XXIX Всемирная зимняя универсиада будет проходить в столице Сибири со 2 по 12 марта этого года. Юные спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.