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16:48   2 Марта 2019
Россия

Охранник «Пятерочки» в Москве избил несовершеннолетних детей ремнем

Охранник «Пятерочки» в Москве избил несовершеннолетних детей ремнем

Московская полиция объявила о начале доследственной проверки после сообщения об избиении сотрудником супермаркета детей ремнем в восточной части Москвы. Об этом стало известно от пресс-службы полиции Москвы. 

В полиции сообщили, что сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка. В отделение поступило заявление от родителей несовершеннолетних детей, по отношению к которым сотрудник одного из магазинов в районе Восточное Измайлово осуществил противоправные действия. Все участники конфликта уже установлены полицией. В результате проверки примется процессуальное решение. 

Инцидент случился 2 марта на 15-й Парковой улице, 27 в магазине «Пятерочка».

По словам матери, ее дочка вместе со своим другом хотели взять рекламные буклеты, однако охранник отвел детей в подсобное помещение и начал избивать. Девочка успела снять избиение друга на телефон и отправить его родителям. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #пятерочка #охранник избил детей #восточное измайлово

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