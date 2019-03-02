Охранник «Пятерочки» в Москве избил несовершеннолетних детей ремнем

Московская полиция объявила о начале доследственной проверки после сообщения об избиении сотрудником супермаркета детей ремнем в восточной части Москвы. Об этом стало известно от пресс-службы полиции Москвы.

В полиции сообщили, что сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка. В отделение поступило заявление от родителей несовершеннолетних детей, по отношению к которым сотрудник одного из магазинов в районе Восточное Измайлово осуществил противоправные действия. Все участники конфликта уже установлены полицией. В результате проверки примется процессуальное решение.

Инцидент случился 2 марта на 15-й Парковой улице, 27 в магазине «Пятерочка».

По словам матери, ее дочка вместе со своим другом хотели взять рекламные буклеты, однако охранник отвел детей в подсобное помещение и начал избивать. Девочка успела снять избиение друга на телефон и отправить его родителям.