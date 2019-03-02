Почти сто человек приняли участие в массовой драке в Швеции

Массовая драка с участием 90 человек произошла в субботу на парковке в пригороде шведского Нючепинг. Об этом сообщило издание Dagens Nyheter.

Согласно данным официального представителя местной полиции Моники Бергстрем, на которую ссылается издание, автобус, в салоне которого находились 30 человек, остановился на парковке для отдыха на трассе Е4. После чего, там внезапно появились еще 60 человек и завязалась массовая драка. Участники стычки швыряли друг в друга камни, как минимум двое из них попали в больницу.

В настоящее время задержанных нет, отметила представитель властей. Она заявила, что причиной драки послужил конфликт двух конкурирующих группировок.