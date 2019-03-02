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 Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

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Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

 Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

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16:46   2 Марта 2019
Весь мир

Почти сто человек приняли участие в массовой драке в Швеции

Почти сто человек приняли участие в массовой драке в Швеции

Массовая драка с участием 90 человек произошла в субботу на парковке в пригороде шведского Нючепинг. Об этом сообщило издание Dagens Nyheter.

Согласно данным официального представителя местной полиции Моники Бергстрем, на которую ссылается издание, автобус, в салоне которого находились 30 человек, остановился на парковке для отдыха на трассе Е4. После чего, там внезапно появились еще 60 человек и завязалась массовая драка. Участники стычки швыряли друг в друга камни, как минимум двое из них попали в больницу.

В настоящее время задержанных нет, отметила представитель властей. Она заявила, что причиной драки послужил конфликт двух конкурирующих группировок.

«Полиция на месте, опрашивает свидетелей», —  отметила Бергстрем.

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Автор: Алла Ларионова
#драка #швеция #общество

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