Поправки к конституции Замбии отразят волю народа — министр юстиции

Замбийский министр юстиции Гивен Любинда в субботу, 2 декабря, сообщил, что правительство поддерживает декларацию ООН о правах человека и выступает за отмену смертной казни. По его словам, любые поправки к закону должны отражать волю народа.

Любинда объяснил, что в отличие от других законов, в которые можно легко внести изменения, смертная казнь — конституционный вопрос, который можно изменить только путем референдума. Министр добавил, что замбийский лидер Эдгар Лунгу помиловал троих заключенных и заменил приговор 332 осужденным, которых приговорили к смертной казни, на пожизненное заключение.

Африканские политики против смертной казни, а правительство Замбии всегда прислушивается к коллективной мудрости граждан. Законодатели не могут просто прийти в парламент и внести поправки в конституцию, поэтому, если жители республики посредством референдума решат проголосовать за сохранение смертной казни, тогда так и будет.

