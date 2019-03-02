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17:01   2 Марта 2019
Весь мир

Поправки к конституции Замбии отразят волю народа — министр юстиции

Поправки к конституции Замбии отразят волю народа — министр юстиции

Замбийский министр юстиции Гивен Любинда в субботу, 2 декабря, сообщил, что правительство поддерживает декларацию ООН о правах человека и выступает за отмену смертной казни. По его словам, любые поправки к закону должны отражать волю народа.

Любинда объяснил, что в отличие от других законов, в которые можно легко внести изменения, смертная казнь — конституционный вопрос, который можно изменить только путем референдума. Министр добавил, что замбийский лидер Эдгар Лунгу помиловал троих заключенных и заменил приговор 332 осужденным, которых приговорили к смертной казни, на пожизненное заключение.

Африканские политики против смертной казни, а правительство Замбии всегда прислушивается к коллективной мудрости граждан. Законодатели не могут просто прийти в парламент и внести поправки в конституцию, поэтому, если жители республики посредством референдума решат проголосовать за сохранение смертной казни, тогда так и будет.

«Мы собираемся отменить смертную казнь», — резюмировал Любинда  

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Автор: Анатолий Кубарев
#поправки #конституция #замбия #любинд

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