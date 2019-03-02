Московский мэр Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким нобелевского лауреата Жореса Алферова.

Он отметил, что благодаря фундаментальным трудам и уникальным открытиям ученого в физике развиваются высокотехнологичные сферы экономики. Телеграмма с соболезнованием в связи с кончиной академика размещена на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер в 1 марта, не дожив до своего 90-летия год.

«Ушел из жизни выдающийся ученый с мировым именем, внесший неоценимый вклад в приумножение славных традиций отечественной науки, популяризацию научных знаний», — написал в телеграмме мэр Москвы.

Собянин также отметил, что ушедшего из жизни академика уважали в кругу ученых из-за его блистательного ума, организаторского таланта и преданности наук.