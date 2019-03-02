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 Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

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16:35   2 Марта 2019
Россия

Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Жореса Алферова

Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Жореса Алферова

Московский мэр Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким нобелевского лауреата Жореса Алферова.

Он отметил, что благодаря фундаментальным трудам и уникальным открытиям ученого в физике развиваются высокотехнологичные сферы экономики. Телеграмма с соболезнованием в связи с кончиной академика размещена на официальном сайте мэра и правительства Москвы. 

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер в 1 марта, не дожив до своего 90-летия год. 

«Ушел из жизни выдающийся ученый с мировым именем, внесший неоценимый вклад в приумножение славных традиций отечественной науки, популяризацию научных знаний», — написал в телеграмме мэр Москвы. 

Собянин также отметил, что ушедшего из жизни академика уважали в кругу ученых из-за его блистательного ума, организаторского таланта и преданности наук. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #собянин #соболезнования #жорес алферов

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