Минобороны Британии призвало создать международные нормы кибербезопасности 

Заместитель британского министра обороны Тобиас Эллвуд в субботу, 2 марта, предложил установить международные нормы для борьбы с нарушениями в киберпространстве. По его словам, нужно принять новые правила в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникаций​​​.

Кибератаки опаснее ядерного оружия, считает Эллвуд. Ведь оружие массового поражение создали лишь несколько стран, а вот кибероружие применяют не только государства, но и другие игроки. Хакер может атаковать национальную систему здравоохранения или парламент.

