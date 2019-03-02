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16:17   2 Марта 2019
Россия

Гиперзвуковая ракета «Циркон» превзошла ожидания западных экспертов — СМИ

Гиперзвуковая ракета «Циркон» превзошла ожидания западных экспертов — СМИ

Западные эксперты недооценили гиперзвуковую ракету морского базирования «Циркон», которая оказалась в результате гораздо быстрее, чем они полагали изначально. Об этом стало известно из статьи журналиста Гернота Крамплера в немецком журнале Stern.

В статье говорится, что ракете хватит пяти минут, чтобы достичь Пентагон и его уничтожить, ведь ее скорость достигает 11 тысяч километров в час. Издание также сообщает, что западные эксперты оценивали потенциальную скорость российской ракеты не более шести тысяч километров в час. 

Перехват ракеты из-за скорости и радиуса ее действий в тысячу километров невозможен. Чтобы противостоять «Циркону» необходимы электронные системы ПВО или лазерное оружие. 

Напомним, российский президент Владимир Путин во время ежегодного обращения к парламенту 20 февраля заявил, что гиперзвуковой морской ракетой «Циркон», имеющей скорость девять махов и дальность полета более тысячи километров, вооружат надводные и подводные российские корабли. 

Контр-адмирал в отставке, Герой России и кандидат технических наук Всеволод Хмыров считает, что ракета гарантированно поразит цель за пять минут с расстояния 500 километров от побережья.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #циркон #гиперзвуковая ракета #ракета рф

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