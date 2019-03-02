Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в воскресенье, 2 марта, в столице ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. По его словам, в субботу москвичей ждет солнечная сухая погода, но в воскресенье она резко испортится​​​.

Синоптик отметил, что в ночь с субботы на воскресенье будет облачно с прояснениями и без осадков, но ближе к шести утра приблизится циклон северо-атлантического происхождения. Ожидаются снегопады, метели, сильный ветер западных румбов до 15 метров в секунду, передает РИА Новости.