Москвичей предупредили об ухудшении погоды в воскресенье
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в воскресенье, 2 марта, в столице ожидаются сильный снегопад, метель и порывистый ветер. По его словам, в субботу москвичей ждет солнечная сухая погода, но в воскресенье она резко испортится.
Синоптик отметил, что в ночь с субботы на воскресенье будет облачно с прояснениями и без осадков, но ближе к шести утра приблизится циклон северо-атлантического происхождения. Ожидаются снегопады, метели, сильный ветер западных румбов до 15 метров в секунду, передает РИА Новости.
«Завтра погода испортится», — сказал Тишковец.
Все на народные гулянья! Фестиваль «Московская Масленица» уже стартовал: ищите на нашей карте ближайшую к вам площадку#МосковскаяМасленица #масленица #фестиваль #МосковскиеСезоны pic.twitter.com/hHCqBFpB0W— Москва (@moscow) 2 марта 2019 г.