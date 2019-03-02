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15:48   2 Марта 2019
Весь мир

Илон Маск опубликовал трансляцию запуска Crew Dragon

Илон Маск опубликовал трансляцию запуска Crew Dragon

Илон Маск в своем аккаунте Twitter опубликовал трансляцию, на которой запечатлен запуск новейшего космического корабля Dragon-2 и кадры его кабины. Это первый в истории частный полет в космос.

На мысе Канаверал во Флориде в 10:49 (по мск) ракету-носитель Falcon запустили с космодрома. На борту космического корабля находился манекен по имени Рипли. Он назван так в честь героини из фильма «Чужие». 

Известно, через какой-то период времени на платформу в Атлантическом океане успешно приземлилась первая ступень ракеты. Космический корабль вышел на орбиту. Планируется, что Dragon-2 окажется на МКС 3 марта. 

Илон Маск также 2 марта заявил о своих опасениях по поводу стыковки американского корабля с МКС. По его словам, ранее при приближении к МКС его захватывала «рука», помогающая кораблю пристыковаться. Сейчас Dragon-2 должен сделать это сам. 

«Это точно будет что-то новое, чего мы раньше не делали», — поделился инженер. 

Если испытания пройдут успешно, в середине текущего года корабль отправится в космос с живым экипажем на борту.

Известно, что Dragon-2 был создан на основе грузового корабля Dragon, совершающего рейсы на МКС в течение последних шести лет. В 2014 году НАСА подписало договор со SpaceX и Boeing для создания космических пилотируемых кораблей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #космос #ракета #spacex #илон маск #dragon-2

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