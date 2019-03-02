Илон Маск опубликовал трансляцию запуска Crew Dragon

Илон Маск в своем аккаунте Twitter опубликовал трансляцию, на которой запечатлен запуск новейшего космического корабля Dragon-2 и кадры его кабины. Это первый в истории частный полет в космос.

SpaceX Crew Dragon recap https://t.co/MmQmctxRSo — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2019

На мысе Канаверал во Флориде в 10:49 (по мск) ракету-носитель Falcon запустили с космодрома. На борту космического корабля находился манекен по имени Рипли. Он назван так в честь героини из фильма «Чужие».

Известно, через какой-то период времени на платформу в Атлантическом океане успешно приземлилась первая ступень ракеты. Космический корабль вышел на орбиту. Планируется, что Dragon-2 окажется на МКС 3 марта.

Илон Маск также 2 марта заявил о своих опасениях по поводу стыковки американского корабля с МКС. По его словам, ранее при приближении к МКС его захватывала «рука», помогающая кораблю пристыковаться. Сейчас Dragon-2 должен сделать это сам.

«Это точно будет что-то новое, чего мы раньше не делали», — поделился инженер.

Если испытания пройдут успешно, в середине текущего года корабль отправится в космос с живым экипажем на борту.

Известно, что Dragon-2 был создан на основе грузового корабля Dragon, совершающего рейсы на МКС в течение последних шести лет. В 2014 году НАСА подписало договор со SpaceX и Boeing для создания космических пилотируемых кораблей.