Путин прилетел в Красноярск на открытие Универсиады

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит церемонию открытия XXIX Всемирной зимней универсиады. Она начнется в 16:19 по московскому времени. В Красноярске будет 20:19, что символично сочетается с текущим годом, в котором в России впервые проходят зимние Студенческие игры.

Также на 2 марта у российского лидера запланирована встреча с членами исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В воскресенье, 3 марта, Путин посетит деревню Универсиады, где встретится с членами российской сборной.

XXIX Всемирная зимняя универсиада будет проходить в столице Сибири со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены будут бороться за 76 комплектов наград в 11 видах спорта.