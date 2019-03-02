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 Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

 Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

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15:25   2 Марта 2019
Россия

Путин прилетел в Красноярск на открытие Универсиады

Путин прилетел в Красноярск на открытие Универсиады

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит церемонию открытия XXIX Всемирной зимней  универсиады. Она начнется в 16:19 по московскому времени. В Красноярске будет 20:19, что символично сочетается с текущим годом, в котором в России впервые проходят зимние Студенческие игры. 

Также на 2 марта у российского лидера запланирована встреча с членами исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В воскресенье, 3 марта, Путин посетит деревню Универсиады, где встретится с членами российской сборной.  

XXIX Всемирная зимняя универсиада будет проходить в столице Сибири со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены будут бороться за 76 комплектов наград в 11 видах спорта. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #путин #политика #красноярск #универсиада

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