Лукашенко выразил соболезнования близким Жореса Алферова

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил соболезнования близким академика РАН и лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алфекрова. Он назвал его настоящим патриотом и великим сыном белорусской земли. Об этом стало известно 2 марта от пресс-службы президента Белоруссии.

«С чувством глубокой скорби Беларусь восприняла известие о смерти Жореса Ивановича Алферова. Ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый нашей эпохи, нобелевский лауреат, известный общественный деятель», — говорится в сообщении.

Белорусский лидер подчеркнул, что академика очень любили в стране, а он всегда с особой любовью относится к родине. Он отметил, что страна навсегда запомнит его как настоящего патриота, человека широкой души и большего сердца. Широта взглядов и интересов, присущая Жоресу Ивановичу, а также его трудолюбие и активность жизненной позиции — это достойный пример для соотечественников, заявил глава страны.

В сообщении отмечается, что президент выражает искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты близким академика. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, заверяет президент.

Напомним, Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске.