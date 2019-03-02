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Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

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15:26   2 Марта 2019
Россия

Лукашенко выразил соболезнования близким Жореса Алферова

Лукашенко выразил соболезнования близким Жореса Алферова

Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил соболезнования близким академика РАН и лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алфекрова. Он назвал его настоящим патриотом и великим сыном белорусской земли. Об этом стало известно 2 марта от пресс-службы президента Белоруссии. 

«С чувством глубокой скорби Беларусь восприняла известие о смерти Жореса Ивановича Алферова. Ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый нашей эпохи, нобелевский лауреат, известный общественный деятель», — говорится в сообщении.

Белорусский лидер подчеркнул, что академика очень любили в стране, а он всегда с особой любовью относится к родине. Он отметил, что страна навсегда запомнит его как настоящего патриота, человека широкой души и большего сердца. Широта взглядов и интересов, присущая Жоресу Ивановичу, а также его трудолюбие и активность жизненной позиции — это достойный пример для соотечественников, заявил глава страны.  

В сообщении отмечается, что президент выражает искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты близким академика. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, заверяет президент. 

Напомним, Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#соболезнования #политика #лукашенко #жорес алферов

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