Министерства и ведомства редко обновляют базы данных — Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в субботу, 2 марта, заявил, что большинство российских министерств и ведомств редко обновляют базы данных, хотя на эти цели ежегодно направляют около 100 миллиардов рублей. По его словам, есть передовые министерства, которые предоставляют читаемые материалы или более-менее сопоставимые данные.
«Качество настолько разное, просто как небо и земля», — добавил Кудрин.
Однако у большинства министерств и ведомств базы данных недостоверные, потому что их редко обновляют, продолжил глава СП РФ. Счетной палате нужны «более строгие данные», а этими не всегда можно воспользоваться.
«И в этом смысле деньги затрачены», — напомнил Кудрин.
Счетная палата работает над мерами, которые поднимут уровень информатизации ведомств, но сейчас говорит о низкой эффективности и результативности таких данных.
Кудрин: для обеспечения роста производительности труда нужны системные меры https://t.co/HNgySZ0JaO— Счетная палата РФ (@ach_gov_ru) 1 марта 2019 г.