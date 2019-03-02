Министерства и ведомства редко обновляют базы данных — Кудрин

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в субботу, 2 марта, заявил, что большинство российских министерств и ведомств редко обновляют базы данных, хотя на эти цели ежегодно направляют около 100 миллиардов рублей. По его словам, есть передовые министерства, которые предоставляют читаемые материалы или более-менее сопоставимые данные.

«Качество настолько разное, просто как небо и земля», — добавил Кудрин.

Однако у большинства министерств и ведомств базы данных недостоверные, потому что их редко обновляют, продолжил глава СП РФ. Счетной палате нужны «более строгие данные», а этими не всегда можно воспользоваться.

«И в этом смысле деньги затрачены», — напомнил Кудрин.

Счетная палата работает над мерами, которые поднимут уровень информатизации ведомств, но сейчас говорит о низкой эффективности и результативности таких данных.