США не дают вывозить людей из умирающего лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

Госдеп США выступил против гуманитарной операции России и Сирии по выводу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» на юге Хомса, где ситуация близка к гуманитарной катастрофе.

Замглавы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино написал в своем Twitter-аккаунте, что американская сторона согласна с необходимостью каким-то образом разрешать проблему «Эр-Рукбана». Но решение, заметил дипломат, должно отвечать стандартам безопасности, а также быть скоординированным с другими участниками конфликта.

Представитель Госдепа заявил, что усилия российской стороны по спасению погибающих беженцев якобы не соответствуют международным нормам безопасности. А гуманитарная операция не согласована с другими сторонами в регионе, очевидно, подразумевая боевиков вооруженной оппозиции.

Палладино утверждает, что Вашингтон якобы вполне способен скоординировать действия по добровольному и безопасному выводу мирных граждан из лагеря. Хотя для этого необходимо только открыть путь колонне России и Сирии. Но США этого не делают.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков в комментарии ФАН, заявил, что Вашингтону необходимо сохранить «Эр-Рукбан» в его нынешнем состоянии, несмотря на гуманитарную катастрофу.

«После того как Сирийской арабской армией (САА) от остатков бандгрупп исламистов были зачищены территории в пустыне около 55-километровой зоны контроля США, стала еще понятнее бессмысленность дальнейшего присутствия американских военных в Ат-Танфе. В этих условиях возникает ощущение, что Вашингтон ищет любые предлоги, лишь бы сохранить свое пребывание там. Поэтому все его слова о якобы несоответствии стандартам и несогласованности инициатив РФ — всего лишь попытка оправдать свое присутствие в регионе, прикрытая за будто бы заботой о беженцах», — пояснил эксперт.

Кроме того, в этой зоне находятся подконтрольные США боевики, в том числе и из состава террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ).

Третья причина, по мнению эксперта, влияние произраильского лобби: Тель-Авив пытается сдержать влияние Ирана на юге САР, с которой Израиль соседствует.

*Террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда