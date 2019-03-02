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Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

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15:46   2 Марта 2019
Весь мир

США не дают вывозить людей из умирающего лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

США не дают вывозить людей из умирающего лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

Госдеп США выступил против гуманитарной операции России и Сирии по выводу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» на юге Хомса, где ситуация близка к гуманитарной катастрофе. 

Замглавы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Роберт Палладино написал в своем Twitter-аккаунте, что американская сторона согласна с необходимостью каким-то образом разрешать проблему «Эр-Рукбана». Но решение, заметил дипломат, должно отвечать стандартам безопасности, а также быть скоординированным с другими участниками конфликта.   

Представитель Госдепа заявил, что усилия российской стороны по спасению погибающих беженцев якобы не соответствуют международным нормам безопасности. А гуманитарная операция не согласована с другими сторонами в регионе, очевидно, подразумевая боевиков вооруженной оппозиции.

Эксперт рассказал, зачем Госдеп препятствует выводу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Палладино утверждает, что Вашингтон якобы вполне способен скоординировать действия по добровольному и безопасному выводу мирных граждан из лагеря. Хотя для этого необходимо только  открыть путь колонне России и Сирии. Но США этого не делают.  

Востоковед  и публицист  Андрей Онтиков в комментарии ФАН, заявил, что Вашингтону необходимо сохранить «Эр-Рукбан» в его нынешнем состоянии, несмотря на гуманитарную катастрофу. 

«После того как Сирийской арабской армией (САА) от остатков бандгрупп исламистов были зачищены территории в пустыне около 55-километровой зоны контроля США, стала еще понятнее бессмысленность дальнейшего присутствия американских военных в Ат-Танфе. В этих условиях возникает ощущение, что Вашингтон ищет любые предлоги, лишь бы сохранить свое пребывание там. Поэтому все его слова о якобы несоответствии стандартам и несогласованности инициатив РФ — всего лишь попытка оправдать свое присутствие в регионе, прикрытая за будто бы заботой о беженцах», — пояснил эксперт.

Кроме того, в этой зоне находятся подконтрольные США боевики, в том числе и из состава террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в РФ).

Эксперт рассказал, зачем Госдеп препятствует выводу беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

 Третья причина, по мнению эксперта, влияние произраильского лобби: Тель-Авив пытается сдержать влияние Ирана на юге САР, с которой Израиль соседствует. 

*Террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда

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Автор: Алла Ларионова
#сша #сирия #эр-рукбан

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