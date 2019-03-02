Видео встречи «Дональда Кука» и «Адмирала Эссена» появилось в сети

Турецкая газета Aydinlikопубликовала видео, на котором встречаются американский эсминец «Дональд Кук» и российский фрегат «Адмирал Эссен» на территории турецкого пролива Босфор.

Известно, что «Дональд Кук» находится в акватории Черного моря с 19 февраля. Его официальная цель пребывания — проведение операций для обеспечения регионального уровня безопасности.

По информации, предоставленной украинскими источниками, военный корабль США посетил регион для демонстрации «американской поддержки на море», адресуемой действующему президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, 28 февраля военный американский корабль покинул территорию Черного моря и разминулся по пути с фрегатом из России. Известно, что оба корабля направлялись в Средиземное море.

Акваторию Черного моря американский эсминец посещает уже второй раз за текущий год. В прошлом месяце он находился на протяжении пяти дней в порту Батуми у грузинского побережья.

Ранее сообщалось, что военный эсминец пришвартовался в порту Одессы. За его действиями в Черном море следили российские военные.