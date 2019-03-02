Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

 Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

 Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО
Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Deutsche Bank выдал Укрине полтора миллиарда евро в Кредит

Deutsche Bank выдал Укрине полтора миллиарда евро в Кредит
Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

 Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

 Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

Депутат Рады уверен, что Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО
Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Deutsche Bank выдал Укрине полтора миллиарда евро в Кредит

Deutsche Bank выдал Укрине полтора миллиарда евро в Кредит
15:11   2 Марта 2019
Россия

Видео встречи «Дональда Кука» и «Адмирала Эссена» появилось в сети

Видео встречи «Дональда Кука» и «Адмирала Эссена» появилось в сети

Турецкая газета Aydinlikопубликовала видео, на котором встречаются американский эсминец «Дональд Кук» и российский фрегат «Адмирал Эссен» на территории турецкого пролива Босфор. 

Известно, что «Дональд Кук» находится в акватории Черного моря с 19 февраля. Его официальная цель пребывания — проведение операций для обеспечения регионального уровня безопасности. 

По информации, предоставленной украинскими источниками, военный корабль США посетил регион для демонстрации «американской поддержки на море», адресуемой действующему президенту Украины Петру Порошенко. 

Напомним, 28 февраля военный американский корабль покинул территорию Черного моря и разминулся по пути с фрегатом из России. Известно, что оба корабля направлялись в Средиземное море. 

Акваторию Черного моря американский эсминец посещает уже второй раз за текущий год. В прошлом месяце он находился на протяжении пяти дней в порту Батуми у грузинского побережья. 

Ранее сообщалось, что военный эсминец пришвартовался в порту Одессы. За его действиями в Черном море следили российские военные. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #дональд кук

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...