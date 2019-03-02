Путин соболезнует в связи с кончиной нобелевского лауреата Алферова

Советский и российский физик Жорес Алферов скончался в субботу, 2 марта, в Петербурге на 89-м году жизни от острой сердечно-легочной недостаточности. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной академика. По его словам, Алферов внес огромный вклад в развитие не только российской, но и мировой науки.

«Отмечу твердую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны», — добавил президент.

Член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, лауреат Нобелевской премии, академик Жорес Иванович Алферов был депутатом Госдуарственной Думы с 1995 года. pic.twitter.com/Dg3vmo9Inu — Государственная Дума (@dumagovru) 2 марта 2019 г.

Единственного из проживавших в РФ лауреатов Нобелевской премии по физике Алферова госпитализировали в конце ноября 2018 года. Новый год Жорес Иванович встретил в подмосковном санатории. Академика РАН похоронят в Комарове, но дату еще не определили.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной лауреата Нобелевской премии по физике, академика Жореса Алфёрова https://t.co/5rfCn050cB — Президент России (@KremlinRussia) 2 марта 2019 г.