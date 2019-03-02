Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

 Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Лукашенко объяснил, почему не готов признать независимость Абхазии

Лукашенко объяснил, почему не готов признать независимость Абхазии

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ
Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Deutsche Bank выдал Укрине полтора миллиарда евро в Кредит

Deutsche Bank выдал Укрине полтора миллиарда евро в Кредит
Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

 Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Лукашенко объяснил, почему не готов признать независимость Абхазии

Лукашенко объяснил, почему не готов признать независимость Абхазии

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ
Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Deutsche Bank выдал Укрине полтора миллиарда евро в Кредит

Deutsche Bank выдал Укрине полтора миллиарда евро в Кредит
15:04   2 Марта 2019
Общество

Путин соболезнует в связи с кончиной нобелевского лауреата Алферова

Путин соболезнует в связи с кончиной нобелевского лауреата Алферова

Советский и российский физик Жорес Алферов скончался в субботу, 2 марта, в Петербурге на 89-м году жизни от острой сердечно-легочной недостаточности. Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной академика. По его словам, Алферов внес огромный вклад в развитие не только российской, но и мировой науки. 

«Отмечу твердую гражданскую позицию и роль, которую он сыграл в общественной жизни страны», — добавил президент.

 

Единственного из проживавших в РФ лауреатов Нобелевской премии по физике Алферова госпитализировали в конце ноября 2018 года. Новый год Жорес Иванович встретил в подмосковном санатории. Академика РАН похоронят в Комарове, но дату еще не определили. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #алферов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...