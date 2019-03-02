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14:55   2 Марта 2019
Россия

Гемпель заявил, что требования «Нафтогаза»о возмещении ущерба не имеют оснований

Гемпель заявил, что требования «Нафтогаза»о возмещении ущерба не имеют оснований

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что «Нафтогаз Украины», требующий возместить убытки из-за потери крымских активов, не имеет право этого делать, а сами требования выглядят по меньшей мере некорректно. 

Напомним, 1 марта глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что его организация обратилась с иском против РФ о взыскании ущерба из-за утерей активов в Крыму в арбитражный трибунал в Гааге. «Нафтогаз» выиграли этот иск и теперь ожидают судебное решение о сумме компенсации в конце текущего года и начале следующего. По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, организация намерена требовать от России возместить восемь миллиардов долларов, учитывая проценты по делу о потере крымских активов.

«Крым вернулся в состав Российской Федерации по результатам волеизъявления народа, поэтому государственное имущество стало народным достоянием. В связи с этим этот иск и требования не имеют под собой никаких оснований», — ответил на требования Гемпель.

Гемпель также напомнил украинской стороне о том ущербе, который она нанесла полуострову в период его пребывания под украинской юрисдикцией. 

Компания «Нафтогаз» отметила важность победы в суде и считает, что она является первым шагом для привлечения «агрессора» к ответственности. Об этом «Нафтогаз» написал в своем Twitter.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #нафтогаз

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