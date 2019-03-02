Гемпель заявил, что требования «Нафтогаза»о возмещении ущерба не имеют оснований

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что «Нафтогаз Украины», требующий возместить убытки из-за потери крымских активов, не имеет право этого делать, а сами требования выглядят по меньшей мере некорректно.

Напомним, 1 марта глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что его организация обратилась с иском против РФ о взыскании ущерба из-за утерей активов в Крыму в арбитражный трибунал в Гааге. «Нафтогаз» выиграли этот иск и теперь ожидают судебное решение о сумме компенсации в конце текущего года и начале следующего. По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, организация намерена требовать от России возместить восемь миллиардов долларов, учитывая проценты по делу о потере крымских активов.

«Крым вернулся в состав Российской Федерации по результатам волеизъявления народа, поэтому государственное имущество стало народным достоянием. В связи с этим этот иск и требования не имеют под собой никаких оснований», — ответил на требования Гемпель.

Гемпель также напомнил украинской стороне о том ущербе, который она нанесла полуострову в период его пребывания под украинской юрисдикцией.

Компания «Нафтогаз» отметила важность победы в суде и считает, что она является первым шагом для привлечения «агрессора» к ответственности. Об этом «Нафтогаз» написал в своем Twitter.