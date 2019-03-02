Нобелевского лауреата Жореса Алферова похоронят в Комарове под Петербургом. Об этом сообщили в администрации Северной столицы. Академик скончался в Петербурге в ночь на 2 марта. Ему было 88 лет.

По данным врачей, причиной смерти Алферова стала острая сердечно-легочная недостаточность.

В администрации города сообщили, что дата похорон пока не определена. Однако по словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, похороны состоятся во вторник, 5 марта. Выбор места погребения он объяснил тем, что в Комарове похоронены родители Алферова.

Поселок Комарово находится в 44 километрах от Петербурга. Многие писали, художники, музыканты имеют там дачи.