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Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

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14:46   2 Марта 2019
Россия

Алферова похоронят в Комарове

Алферова похоронят в Комарове

Нобелевского лауреата Жореса Алферова похоронят в Комарове под Петербургом. Об этом сообщили в администрации Северной столицы. Академик скончался в Петербурге в ночь на 2 марта. Ему было 88 лет. 

По данным врачей, причиной смерти Алферова стала острая сердечно-легочная недостаточность.

В администрации города сообщили, что дата похорон пока не определена. Однако по словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, похороны состоятся во вторник, 5 марта. Выбор места погребения он объяснил тем, что в Комарове похоронены родители Алферова. 

Поселок Комарово находится в 44 километрах от Петербурга. Многие писали, художники, музыканты имеют там дачи.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #петербург #похороны #общество #алферов

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