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Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

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14:38   2 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Министра иностранных дел Павла Климкина пригласил на празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с РФ председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. 

Он отметил, что МИД Украины последнее время активизировал громкие и провокационные заявления по поводу Крыма и его жителей. Сенатор назвал это информационным и политическим давлением, нагнетающимся со стороны украинских властей. 

«Я приглашаю господина Климкина посетить полуостров в середине марта и посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова», — сказал он.

Он считает, что если Климкин лично побывает на полуострове, он кардинально поменяет свою точку зрения. Гемпель уверен, что после поездки в российский Крым он станет другом (Крыма), если у него хватит смелости не врать себе. 

Напомним, Крым включился в состав РФ по результатам референдума, прошедшего после украинского госпереворота. За объединение с РФ высказались более 96% избирателей Крымской республики и 95,6% севастопольцев. Украина не признала результатов голосования и считает Крым временно оккупированной территорией. Москва много раз подчеркивала демократический путь, соответствующий международному законодательству, с помощью которого крымчане приняли решение.

По словам президента РФ, крымский вопрос закрыт окончательно. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #климкин

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