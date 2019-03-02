Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Министра иностранных дел Павла Климкина пригласил на празднование пятой годовщины воссоединения Крыма с РФ председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он отметил, что МИД Украины последнее время активизировал громкие и провокационные заявления по поводу Крыма и его жителей. Сенатор назвал это информационным и политическим давлением, нагнетающимся со стороны украинских властей.

«Я приглашаю господина Климкина посетить полуостров в середине марта и посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова», — сказал он.

Он считает, что если Климкин лично побывает на полуострове, он кардинально поменяет свою точку зрения. Гемпель уверен, что после поездки в российский Крым он станет другом (Крыма), если у него хватит смелости не врать себе.

Напомним, Крым включился в состав РФ по результатам референдума, прошедшего после украинского госпереворота. За объединение с РФ высказались более 96% избирателей Крымской республики и 95,6% севастопольцев. Украина не признала результатов голосования и считает Крым временно оккупированной территорией. Москва много раз подчеркивала демократический путь, соответствующий международному законодательству, с помощью которого крымчане приняли решение.

По словам президента РФ, крымский вопрос закрыт окончательно.