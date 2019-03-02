Замбия реализует меры по снижению заторов на дорогах в столице

В рамках строительного проекта, направленного на улучшение инфраструктуры, Замбия приступает к реализации мер по снижению заторов в столице страны (Лусаке).

Реализация проекта предполагает постройку, модернизацию и расширение 120 км дороги для ускорения движения по городу и снижению количества заторов.

Напомним, эксперты Всемирного экономического форума ежегодно составляют рейтинг стран, определяющий качество дорог (Global Competitiveness Index). Согласно этому рейтингу Замбия занимает 86 место по качеству дорог, которое эксперты оценили в 3,6 балла из максимальных возможных семи.