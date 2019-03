Главы МО РФ и Индии обсудили борьбу с террористами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу, 2 марта, поговорил по телефону с индийским коллегой Нирмалой Ситхараман. По информации МО, главы военных ведомств обсудили взаимодействие Москвы и Нью-Дели в борьбе с террористическими угрозами.

Шойгу передал соболезнования Ситхараман в связи с гибелью индийских военнослужащих 14 февраля, когда смертник подорвался рядом с колонной военизированной полиции в округе Пулвама штата Джамму и Кашмир. Тогда погибли 45 человек.

Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-индийского военного сотрудничества.

Attack on CRPF personnel in Pulwama is despicable. I strongly condemn this dastardly attack. The sacrifices of our brave security personnel shall not go in vain. The entire nation stands shoulder to shoulder with the families of the brave martyrs. May the injured recover quickly.