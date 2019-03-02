Кудрин опубликует отчет исполнения указов с 2012 по 2019 год

Российская Счетная палата обнародует аналитический отчет по исполнению указов главы государства с 2012 до текущего года. Об этом заявил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин.

Он отметил, что до середины года Счетная палата опубликует результаты по анализу исполнения указа 2012 года.

По оценке Кудрина, это будет аналитический документ, призванный показать результативность указов, осуществленных ранее.

«Но это делается и в целях проанализировать и найти, может быть, ошибки, недоработки, чтобы избежать их при исполнении новых указов», — заявил он.

Во время анализа по выполнению предыдущих указов Счетная палата обнаружила, что огромное количество мер, которые заложены в госпрограммы и декларированы как достижение этих показателей, не имело к ним отношения. По мнению главы Счетной палаты, они не работали на показатели, а деньги уходили на мероприятия. По словам Кудрина, эти мероприятия, возможно, были нужными, но точно не способствовали достижению цели.