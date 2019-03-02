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13:41   2 Марта 2019
Россия

Балтийский флот усилят береговым ракетным комплексом «Бал»

Балтийский флот усилят береговым ракетным комплексом «Бал»

Береговые и сухопутные войска Балтийского флота в 2019 году усилят береговым ракетным комплексом «Бал» с противокорабельной ракетой Х-35, сообщил в субботу, 2 марта, «Интерфаксу» источник. По его словам, место постоянной дислокации БРК «Бал» не уточнят, но соответствующую инфраструктуру уже развернули.

 «На вооружении дивизиона будут стоять береговые ракетные комплексы», — уточнил собеседник агентства.

Балтийский флот усилят береговым ракетным комплексом «Бал»

В состав береговых и сухопутных войск Балтийского флота включили 25-й отдельный береговой ракетный полк морской пехоты. На вооружении одного из дивизионов полка находится береговой ракетный комплекс  «Бал», а другого — БРК «Бастион».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что на Балтийском флоте сформируют танковый полк, береговой ракетный дивизион и техническую ракетную базу. По его словам, количество нового вооружения и боевой техники в подразделениях ЗВО достигло 54 процентов, в Южного — 60 процентов, а в Восточного — 51 процент.

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Автор: Анатолий Кубарев
#минобороны #общество #балтийский флот #брк

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