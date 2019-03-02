СК запросил у МВД материалы дела по инциденту с учительницей, ударившей ребенка

Учащийся пятого класса петербургской школы №555 обратился за медицинской помощью из-за ушиба и ссадин и заявил, что его избила учительница. Пресс-служба Главного управления МВД по городу и Ленинградской области сообщила, что по факту случившегося назначена проверка.

Потерпевший сообщил, что ушиб и ссадины ему нанесла учительница начальных классов в школе. Полицейские уже проводят проверку для установление всех фактов случившегося. Об этом известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД.

Информация поступила полицейским из больницы Приморского района, где 11-летний мальчик получил оказанную медпомощь (его туда привели родители). Врачи диагностировали у ребенка ссадину губы и ушиб. Он отправлен в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение, отмечается в полиции.

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что ведомство начало проверку. Все обстоятельства дела прокуратура уже выясняет.

«В ходе проверки будут опрошены все участники возможного конфликта и дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения», — говорится в сообщении.

Известно, что петербургский следственный комитет попросил передать ему из полиции материалы дела по факту обращения ребенка в травмпункт. Согласно материалам проверка, школьника по неустановленным мотивам учительница начальных классов ударила рукой по лицу.