Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

 Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Лукашенко объяснил, почему не готов признать независимость Абхазии

Лукашенко объяснил, почему не готов признать независимость Абхазии

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ
Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Deutsche Bank выдал Укрине полтора миллиарда евро в Кредит

Deutsche Bank выдал Укрине полтора миллиарда евро в Кредит
Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

Подписи за освобождение обитателей «китовой тюрьмы» передали в администрацию президента РФ

 Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Путин поблагодарил FISU за помощь в подготовке к Универсиаде в Красноярске

Лукашенко объяснил, почему не готов признать независимость Абхазии

Лукашенко объяснил, почему не готов признать независимость Абхазии

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ

Климкина пригласили на пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с РФ
Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Премьер Индии 3 марта откроет производство автоматов Калашникова

Deutsche Bank выдал Укрине полтора миллиарда евро в Кредит

Deutsche Bank выдал Укрине полтора миллиарда евро в Кредит
13:46   2 Марта 2019
Россия

СК запросил у МВД материалы дела по инциденту с учительницей, ударившей ребенка

СК запросил у МВД материалы дела по инциденту с учительницей, ударившей ребенка

Учащийся пятого класса петербургской школы №555 обратился за медицинской помощью из-за ушиба и ссадин и заявил, что его избила учительница. Пресс-служба Главного управления МВД по городу и Ленинградской области сообщила, что по факту случившегося назначена проверка. 

Потерпевший сообщил, что ушиб и ссадины ему нанесла учительница начальных классов в школе. Полицейские уже проводят проверку для установление всех фактов случившегося. Об этом известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД.

Информация поступила полицейским из больницы Приморского района, где 11-летний мальчик получил оказанную медпомощь (его туда привели родители). Врачи диагностировали у ребенка ссадину губы и ушиб. Он отправлен в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение, отмечается в полиции. 

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что ведомство начало проверку. Все обстоятельства дела прокуратура уже выясняет. 

«В ходе проверки будут опрошены все участники возможного конфликта и дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц образовательного учреждения», — говорится в сообщении.

Известно, что петербургский следственный комитет попросил передать ему из полиции материалы дела по факту обращения ребенка в травмпункт. Согласно материалам проверка, школьника по неустановленным мотивам учительница начальных классов ударила рукой по лицу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #санкт-петербург #учительница ударила школьника #проверка ск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...