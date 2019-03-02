Крах американской дипломатии. Как Трамп провалил план по разоружению КНДР

Три тысячи журналистов 28 февраля собрались во вьетнамском Ханое на итоговую пресс-конференцию после двухдневного саммита глав США и Северной Кореи, ключевой темой которого стал вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Мировое экспертное сообщество и СМИ поторопились окрестить эту встречу исторической, однако ее итог не стал началом новой главы в отношениях двух государств.

Перед встречей стороны обменивались любезностями, суля миру долгожданное решение затянувшегося кризиса в отношениях. Некогда угрожавший северокорейскому главе ядерной кнопкой президент США Дональд Трамп в преддверии встречи во Вьетнаме заявил, что считает Ким Чен Ына своим другом и «великолепным лидером». Глава КНДР решил не отставать от западного коллеги и похвалил его мужество, отметив, что рассчитывает на «реальный результат» переговоров.

Стороны должны были подписать «Ханойскую декларацию», которая определила бы понятие «денуклеаризация». Также в ней должны были прописать действия сторон на пути к отказу КНДР от ядерного оружия.

Однако собравшихся на итоговую пресс-конференцию в Ханое журналистов разочаровала информация о том, что стороны не пришли к какому-либо конкретному соглашению. Ким и Трамп отказались от подписания совместного документа. Формально стороны заявили о договоренности продолжить диалог. Однако график мероприятий был существенно изменен, совместный ланч двух политиков отменили, а вскоре глава Белого дома и вовсе заторопился улететь из Вьетнама раньше запланированного. То есть с самого начала что-то на встрече пошло не так.

Президент США поспешил успокоить мировое сообщество и заявил, что переговоры оказались «очень содержательными», но довольно сложно скрыть, что саммит, в первую очередь, для Вашингтона оказался по сути пустышкой. Американский лидер был уверен: давление на северокорейскую экономику и неожиданная смены гнева на милость уже вынудили Пхеньян действовать в американских интересах. Однако, не увидев в Ханое результата, который мог бы его удовлетворить, Трамп поспешил раскланяться.

Крах дипломатии США

Весьма слабые, если не сказать никакие, итоги ханойского саммита в очередной раз демонстрируют насколько слаба внешняя политика действующей американской администрации. Трамп действует на ощупь, в его словах и действиях не читается понимание намерений второй стороны. Данная проблема касается не только отношений с Северной Кореей. Аналогично выглядели и результаты встречи американского президента с российским коллегой Владимиром Путиным в июле прошлого года. Глава Белого дома, который выступил инициатором встречи, явился на нее словно неподготовленным. Несмотря на это, Трамп с дежурной улыбкой всячески старался публично выказать положительное отношение к президенту РФ, обещая Москве плодотворное сотрудничество. Однако никаких перемен после этого в политике США в отношении России не произошло.

Не менее ярким примером весьма сумбурного способа ведения внешней политики Вашингтона является и отказ действующей администрации США от ядерной сделки с Ираном. В 2015 году администрация предыдущего главы Соединенных Штатов в числе шести стран-гарантов условилась снять с Тегерана экономические санкции в обмен на ограничение ядерной программы в этой ближневосточной стране, которые препятствовали ее развитию.

Придя к власти, новый американский президент принялся за расторжение «худшей, что он когда-либо видел» сделки. В результате в августе минувшего года Трамп восстановил прежние ограничительные меры в отношении Ирана, которые затронули энергетическую отрасль, сделки, относящиеся к нефти и транзакции с иранским центральным банком. При этом Белый дом упорно игнорирует факт признания Международным агентством атомной энергии (МАГАТЭ) соблюдения Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Теперь же Соединенные Штаты предлагают аналогичную сделку Пхеньяну, рассчитывая на то, что на фоне ситуации с Ираном, северокорейский лидер вдруг решит последовать его примеру.

Кто сделает первый шаг

Для Ким Чен Ына статус КНДР как ядерной державы крайне важен. Утратив его, он утратит и политический вес на международной арене, превратившись из настоящей угрозы для Запада в небольшое государство с низким уровнем жизни и тоталитарным режимом. Пхеньян заявляет о готовности сделать все ради того, чтобы освободиться от санкций, мешающих экономическому развитию страны. Однако Ким должен четко осознавать, что, отказавшись о ядерной программы, КНДР может так и остаться под гнетом ограничительных мер. Сейчас Северная Корея не видит никаких реальных гарантий того, что не последует за Ираном. Ким Чен Ын ждет первого шага по ослаблению санкций, потому намеренно затягивает процесс.

Трампу не свойственно идти на компромисс в вопросах сделок. Однако в преддверии выборов 2020 года ему в качестве козыря необходим успех в переговорах с Северной Кореей, конфликт с которой он искусственно создал, а теперь пытается безуспешно решить. Осознав, что ошибся в расчетах, Трамп, будучи любителем эпатировать публику, может и в данной ситуации сделать разворот на 180 градусов и пойти навстречу Пхеньяну.

Военные эксперты утверждают, что США неизвестно точное количество ядерных боеголовок в КНДР. Согласно данным различных американских структур, их число варьируется от 20 до 60, однако эту информацию нельзя считать достоверной. При столь неточных данных Северной Корее даже в случае согласия на полное разоружение будет легко оставить десяток ядерных боеголовок, обесценив все договоренности.

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