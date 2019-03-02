Врачи назвали причину смерти Жореса Алферова
Академик РАН и лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов скончался 1 марта, не дожив год до своего 90-летнего юбилея. Смерть академика подтвердила его супруга.
Причиной смерти знаменитого ученого врачи назвали острую сердечно-легочную недостаточность. Об этом стало известно 2 марта от главного врача больницы Российской академии наук Олега Чагунова. Алферов умер 1 марта в 23:40.
Известно, что похороны организует КПРФ. Вопрос об увековечивании памяти об академике уже решает правительство Санкт-Петербурга.
«Память Жореса Алферова должна быть увековечена. В Санкт-Петербурге — прежде всего. Это наша общая задача», — сказал председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.