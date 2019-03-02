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13:20   2 Марта 2019
Россия

Врачи назвали причину смерти Жореса Алферова

Врачи назвали причину смерти Жореса Алферова

Академик РАН и лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов скончался 1 марта, не дожив год до своего 90-летнего юбилея. Смерть академика подтвердила его супруга. 

Причиной смерти знаменитого ученого врачи назвали острую сердечно-легочную недостаточность. Об этом стало известно 2 марта от главного врача больницы Российской академии наук Олега Чагунова. Алферов умер 1 марта в 23:40. 

Известно, что похороны организует КПРФ. Вопрос об увековечивании памяти об академике уже решает правительство Санкт-Петербурга. 

«Память Жореса Алферова должна быть увековечена. В Санкт-Петербурге — прежде всего. Это наша общая задача», — сказал председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
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