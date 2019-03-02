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13:06   2 Марта 2019
Россия

Генштаб призвал разработать защиту от угроз в космосе

Генштаб призвал разработать защиту от угроз в космосе

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов поручил военным ученым начать поиск и внедрение методов противодействия вероятным боевым действиям вероятных противников в космосе.

Он отметил, что Вашингтон своими поступками создает почву для милитаризации космического пространства. И подчеркнул, что актуальная задача военной стратегии РФ заключается в обосновании и совершенствовании методов ядерного и неядерного сдерживания. 

«Любой потенциальный агрессор должен понимать, что всякая форма давления на Россию и ее союзников бесперспективна. Наш ответ не заставит себя ждать» — сообщил Герасимов. 

Начальник Гештаба подчеркнул, что РФ развертывает самые современные образцы вооружения, в частности и принципиально новое оружие. Он также заявил, что стратегия производства нового вооружения началась в целях оснащения им Вооруженных сил. 

«Не подлежит сомнению тот факт, что в этой области мы уверенно лидируем по сравнению с технологически развитыми странами мира», — заверил он.

Герсимов отметил, что решение проведения научной и конструкторской деятельности для разработки наземных комплексов гиперзвуковых ракет уже принято. 

Однако он заверил, что производство нового оружия не втянет РФ в новую гонку вооружений. Будет создано количество комплексов, достаточное для сдерживания потенциальных угроз. Из-за политики Запада Россия вынуждена отвечать созданием угрозы на угрозу, резюмировал начальник Генштаба. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #космос #генштаб #угроза в космосе

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