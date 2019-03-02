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12:51   2 Марта 2019
Россия

Гуманитарная операция в Сирии является новой формой применения войск — Герасимов

Гуманитарная операция в Сирии является новой формой применения войск — Герасимов

Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель главы Минобороны России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что гуманитарная операция в Сирии служит новой формой применения формирований Вооруженных сил. Об этом он сообщил на общем собрании Академии военных наук.

«Получило развитие постконфликтное урегулирование», — отметил он.

По словам главы Генштаба, в Сирии впервые была разработана и на практике протестирована новая форма применения формирований Вооруженных сил под видом гуманитарной операции.  Герасимов подчеркнул, что в Алеппо и в Восточной Гуте в кратчайшие сроки пришлось планировать и проводить мероприятия по выводу мирных жителей из зоны эскалации одновременно с выполнением боевых задач по разгрому формирований боевиков. При этом генерал отметил, что Россия готова к предотвращению любой подобной стратегии.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #сирия #герасимов

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