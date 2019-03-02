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12:43   2 Марта 2019
Россия

США разрабатывают операции против неугодных стран — Генштаб РФ

США разрабатывают операции против неугодных стран — Генштаб РФ

Американская сторона и ее союзники прорабатывают военные действия наступательного характера, целью которых является ликвидация государственности неугодных Западу стран, подрыв суверенитета, смена легитимной власти. Соответствующее заявление в субботу сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Валерий Герасимов во время конференции, посвященной развитию военной стратегии.

«США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики», — подчеркнул он.

По словам Герасимова американцами прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как «глобальный удар», «многосферное сражение»,. Помимо этого, отметил генерал, они используют инструменты в виде "цветных революций" и "мягкой силы".

В качестве примера замглавы Минобороны России привел ситуации в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время такого рода действия можно наблюдать в Венесуэле, подчеркнул он.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #политика #герасимов

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