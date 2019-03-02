Американская сторона и ее союзники прорабатывают военные действия наступательного характера, целью которых является ликвидация государственности неугодных Западу стран, подрыв суверенитета, смена легитимной власти. Соответствующее заявление в субботу сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Валерий Герасимов во время конференции, посвященной развитию военной стратегии.

«США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики», — подчеркнул он.

По словам Герасимова американцами прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как «глобальный удар», «многосферное сражение»,. Помимо этого, отметил генерал, они используют инструменты в виде "цветных революций" и "мягкой силы".

В качестве примера замглавы Минобороны России привел ситуации в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время такого рода действия можно наблюдать в Венесуэле, подчеркнул он.