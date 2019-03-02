Герасимов: Пентагон готовит «троянского коня» против РФ

Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения военных действий — «Троянского коня», активно использующего протестный потенциал «пятой колоны» в целях дестабилизации ситуации и одновременного нанесения ударов высокоточным оружием по главным объектам. Об этом стало известно 2 марта от начальника Генерального штаба Вооруженных сил и первого заместителя министра обороны РФ генерала Валерия Герасимова в ходе брифинга, посвященного развитию военных стратегий.

По словам Герсимова, это принципиально новая стратегия ведения военных действий.

Он отметил, что РФ готова предотвратить любую из стратегий. За последние годы военные ученые вместе с Генштабом разработали концептуальные подходы, нейтрализующие агрессивные действия вероятных противников. Также Герасимов отметил, что основа российского ответа — это стратегия активной обороны, которая, учитывая оборонительный характер военной доктрины РФ, предусматривает комплекс мер для нейтрализации угрозы безопасности страны.

Начальник Генштаба сообщил, что научная деятельность военных ученых должна включать обоснование разрабатываемых мер. Это главное направление в сфере обеспечения госбезопасности.