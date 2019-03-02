Беглов выразил соболезнования в связи со смертью академика Алферова

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга выразил соболезнования родным, близким, всему научному сообществу России в связи уходом из жизни члена президиума Российской академии наук, депутата Государственной думы РФ, почетного гражданина Петербурга, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова. Соболезнование врио губернатора появилось в субботу на официальном сайте Смольного. Беглов отметил, что наследие Алферова еще долго будет служить России.

Академик скончался на 89-м году жизни. Информацию о трагедии подтвердила его супруга. В конце минувшего года ученый попал в больницу с подозрением на инсульт.

В 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию по физике. Алферов был членом комитета Госдумы РФ по образованию и науке. Также являлся вице-президентом РАН с 1991 по 2017 год.