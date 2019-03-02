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13:28   2 Марта 2019
Россия

Петербуржцы напомнили Навальному об утехах «Весны»

Петербуржцы напомнили Навальному об утехах «Весны»

Петербуржцы в субботу, 2 марта, собрались на Вознесенском проспекте у штаба блогера Алексея Навального на пикет «За детей – против педофилов и их защитников». Акцию инициировали жители города, потрясенные историей о секс-оргии с 14-летней школьницей, в которой участвовал один из активистов движения «Весна», сторонник Навального Владимир Казаченко. Интимные видео полицейские обнаружили в телефоне восьмиклассницы. Ее задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. 

Пикет согласовали городские власти.

На Вознесенском проспекте собрались педагоги и представители общественных организаций, Международной Ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Собравшиеся хотели знать, являются ли подобные оргии с употреблением наркотических веществ обычным явлением для  активистов несистемной оппозициии. 

Петербуржцы напомнили Навальному об утехах «Весны»

Петербуржцы напомнили Навальному об утехах «Весны»

Владимира Казаченко и еще одного участника оргии  - Вадима Тишкина  - арестовали на два месяца в рамках возбужденного по статье «Совершение развратных действий без применения насилия группой лиц по предварительному сговору в отношении лица, не достигшего 16-летия» уголовного дела.  Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. 

Примечательно, что движение «Весна» не только не исключило из своих рядов любителя школьниц за аморальное поведение, но и собирает ему деньги на адвоката. 

«Акцентирование внимания на принадлежности конкретного человека к движению в контексте его личной жизни считаем некорректным», — сказала пресс-секретарь «Весны».

 

Петербуржцы митинговали у штаба Навального после оргии активиста с подростками

Международная Ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом призвала максимально открыто рассказывать о случившемся, а защитников подростков «нужно проверить на причастность к совершению аналогичных преступлений». Однако позиция «Весны» совершенно другая — личная жизнь участников не касается движения.

Случившееся взбудоражили общественность не только в Петербурге. В Северной столице появилась социальная реклама, посвященная задержанию сторонника Навального. На щитах была надпись: «А вы уверены, что ваши дети сейчас в школе?».

Известный публицист Армен Гаспарян высказался в своем микроблоге. 

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Автор: Анатолий Кубарев
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