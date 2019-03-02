Петербуржцы напомнили Навальному об утехах «Весны»

Петербуржцы в субботу, 2 марта, собрались на Вознесенском проспекте у штаба блогера Алексея Навального на пикет «За детей – против педофилов и их защитников». Акцию инициировали жители города, потрясенные историей о секс-оргии с 14-летней школьницей, в которой участвовал один из активистов движения «Весна», сторонник Навального Владимир Казаченко. Интимные видео полицейские обнаружили в телефоне восьмиклассницы. Ее задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Пикет согласовали городские власти.

На Вознесенском проспекте собрались педагоги и представители общественных организаций, Международной Ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Собравшиеся хотели знать, являются ли подобные оргии с употреблением наркотических веществ обычным явлением для активистов несистемной оппозициии.

У штаба Навального на Вознесенском проспекте проходит митинг общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников», связанный с секс-оргией активиста движения «Весна» Владимира Казаченко и 14-летней школьницы pic.twitter.com/xh8j7Yw8vc — Геннадий Орлов (@Kreml_insaider) 2 марта 2019 г.

Владимира Казаченко и еще одного участника оргии - Вадима Тишкина - арестовали на два месяца в рамках возбужденного по статье «Совершение развратных действий без применения насилия группой лиц по предварительному сговору в отношении лица, не достигшего 16-летия» уголовного дела. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Примечательно, что движение «Весна» не только не исключило из своих рядов любителя школьниц за аморальное поведение, но и собирает ему деньги на адвоката.

«Акцентирование внимания на принадлежности конкретного человека к движению в контексте его личной жизни считаем некорректным», — сказала пресс-секретарь «Весны».

Владимиру Казаченко избрали меру пресечения арест на 2 месяца (до 18 апреля). pic.twitter.com/IaN94MonsY — george markov (@pixsl_markov) 21 февраля 2019 г.

Международная Ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом призвала максимально открыто рассказывать о случившемся, а защитников подростков «нужно проверить на причастность к совершению аналогичных преступлений». Однако позиция «Весны» совершенно другая — личная жизнь участников не касается движения.

Случившееся взбудоражили общественность не только в Петербурге. В Северной столице появилась социальная реклама, посвященная задержанию сторонника Навального. На щитах была надпись: «А вы уверены, что ваши дети сейчас в школе?».

В Санкт-Петербурге по мотивам задержания обвиняемого в совращении малолетней активиста Навального появилась социальная реклама pic.twitter.com/oUa6wBMuKr — Актуальная Политика (@Current_policy) February 27, 2019

Известный публицист Армен Гаспарян высказался в своем микроблоге.